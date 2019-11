Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 01.11.2019: Aurich - Täter durch Zivilcourage gestellt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Täter durch Zivilcourage gestellt

In einer Apotheke in der Auricher Innenstadt ist es am Freitagmittag zu einer versuchten räuberischen Erpressung gekommen. Ein 17-Jähriger aus Aurich betrat gegen 13 Uhr die Geschäftsräume und forderte unter Vorhalt eines Messers von einer 36-jährigen Angestellten die Herausgabe von Betäubungsmitteln. Als der Inhaber des Geschäftes auf den Täter aufmerksam wurde, bat er ihn in den rückwärtigen Geschäftsbereich. Hier schlug der 46-Jährige dem Täter mit einer langen Papierrolle das Messer aus der Hand und brachte ihn zu Boden. Aufgrund der beherzten und mutigen Handlung wurde niemand verletzt und die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Täter festnehmen. In den nachfolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 17-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und das Messer sichergestellt.

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

