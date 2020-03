POL-W: W/RS/SG - Einbruchsmeldungen

Polizei Wuppertal

Wuppertal - In der Wichlinghauser Straße drangen unbekannte Täter zwischen dem 20.03.2020, 19:30 Uhr, und dem 21.03.2020, 11:50 Uhr, in ein Fabrikgebäude ein. Sie entwendeten unter anderem Elektronikartikel. Am Abend des 22.03.2020, zwischen 21:00 Uhr und 23:15 Uhr, hebelten Einbrecher eine rückwärtige Tür eines Geschäftsgebäudes in der Carnaper Straße auf. Über die Art der Beute ist bislang nichts bekannt. Remscheid - Zwischen 06:00 Uhr und 10:10 Uhr am 20.03.2020, verschafften sich unbekannte Täter in der Lenneper Straße Zugang zu einem Mehrfamilienhaus. Sie drangen in zwei der Wohnungen ein. Zu gestohlenen Gegenständen kann noch keine Aussage gemacht werden. Ein ausgelöster Alarm hielt Einbrecher davon ab, am 22.03.2020, gegen 06:00 Uhr, den Einbruch in ein Geschäftshaus in der Industriestraße, zu beenden. Solingen - Zwischen dem 19.03.2020, 22:00 Uhr, und dem 20.03.2020, 07:30 Uhr, drangen Einbrecher in ein Vereinsheim im Ginsterweg ein und durchsuchten die Räume. Es wurden unter anderem Elektrowerkzeuge gestohlen. Im Himbeerweg wurde ebenfalls in ein Vereinsheim eingebrochen. Im Zeitraum zwischen dem 19.03.2020, 15:00 Uhr, und dem 20.03.2020, 16:00 Uhr, wurde eine Geldkassette gestohlen. Bei einem Versuch blieb es am 21.03.2020, gegen 18:45 Uhr, in der Straße Entenpfuhl. Der Einstieg durch ein Fenster gelang dem Einbrecher nicht. (jb) Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten.

