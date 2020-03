Polizei Wuppertal

POL-W: W - Abbiegeunfall auf der Friedrich-Engels-Allee

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Auf der Friedrich-Engels-Allee kam es am 18.03.2020, um 15:15 Uhr, zu einem Abbiegeunfall zwischen zwei Autos. Ein 35-jähriger Wuppertaler bog mit seinem schwarzen VW von der Martin-Luther-Straße in die Friedrich-Engels-Allee ein und kollidierte dabei mit dem silbernen VW eines Wuppertalers (25), der in Richtung Elberfeld unterwegs war. Die Insassen der Fahrzeuge, neben den Fahrern noch ein vierjähriges Mädchen, blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei circa 14.000 Euro. (jb)

