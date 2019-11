Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung von heute, 18.11.2019, 11.43 Uhr

Reutlingen (ots)

Der nachfolgende Artikel beinhaltete ein Fehler bei der mutmaßlichen Tathandlung des Tatverdächtigen. Dieser soll nicht sein entblößtes, sondern durch die Kleidung hindurch sein erigiertes Glied zur Schau gestellt haben. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und die nachstehende, berichtigte Version zu verwenden:

Tübingen (TÜ): Frau belästigt und unsittlich berührt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt gegen einen 36-Jährigen, der im Verdacht steht, in der Nacht zum Samstag im Stadtgebiet eine Frau belästigt zu haben. Die 22 Jahre alte Fußgängerin war gegen 0.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Doblerstaße und Hauffstraße unterwegs, als sie von dem Mann angesprochen wurde. Daraufhin soll der 36-Jährige durch die Kleidung hindurch sein erigiertes Glied zur Schau gestellt und die junge Frau außerdem unsittlich berührt haben. Als die 22-Jährige zu schreien begann, ging der Tatverdächtige in Richtung Stadtmitte davon. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es in der Vergangenheit bereits zu weiteren, ähnlichen Vorfällen durch den 36-Jährigen gekommen sein. Mögliche Geschädigte oder Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden daher gebeten, unter der Telefonnummer 07071/972-8660 mit dem Polizeirevier Tübingen in Kontakt zu treten. (mr)

Rückfragen bitte an:



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell