Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei: Mordverdächtiger in Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Mordkommission "Schnittert" in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wuppertal gegen einen 46-jährigen Solinger Haftbefehl wegen Mordes zu erwirken. (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/4515910) Die Haftrichterin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Beschuldigten, der zurzeit bereits wegen Eigentumsdelikten inhaftiert ist sowie in der Vergangenheit mehrfach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz Haftstrafen verbüßen musste. Der Beschuldigte steht im dringenden Tatverdacht die allein lebende 76-jährige Solingerin am 07.02.2020 in ihrem Haus in Ohligs getötet zu haben. Als Beweggrund für die Tat wird nach jetzigem Ermittlungsstand die Finanzierung der Drogensucht angenommen. Weitere Details zu den Abläufen der Tat können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal

Herrn Staatsanwalt

Heribert Kaune - Gebhardt



Telefon: 0202 / 5748 - 154

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell