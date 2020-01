Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den Bereich Peine vom 12.01.2020

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in ein Juweliergeschäft Am 11.01.2020 gegen 01:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Beschuldigte, die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Hildesheimer Straße in Vechelde einzuschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro, ein Eindringen in das Geschäft gelang nicht.

Wohnungseinbruchdiebstahl Am 10.01.2020 zwischen 10:30 Uhr und 21:40 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein Kellerfenster zu Räumlichkeiten einer Praxis in der Hopfenstraße in Peine aufgebrochen. Auch eine im gleichen Gebäude befindliche Wohnung ist betroffen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Sachbeschädigung an PKW Zwischen dem 09.01.2020, 19:15 Uhr und dem 10.01.2020, 07:35 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Beschuldigten die Seitenscheibe eines geparkten Ford Focus eingeschlagen. Diebesgut wurde aus dem PKW nicht entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei 250 Eur0.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel Am 10.01.2020 um 10 Uhr wurde im Bereich der Celler Straße ein 33jähriger mit seinem Audi kontrolliert. Der Fahrzeugführer versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte kurze Zeit später jedoch angehalten werden. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der begründete Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Fahren ohne Fahrerlaubnis In Groß Ilsede duldete eine 50jährige als Beifahrerin, dass ihr 12jähriger Sohn im Bereich eines Parkplatzes der Ilseder Hütte einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum führte. Gegen die Mutter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Am 10.01.2020 wurde gegen 11 Uhr im Bereich der B65 im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 30jähriger festgestellt, der seinen VW Golf unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ebenfalls am 10.01.2020 kontrolliert wurde ein 21jähriger. Dieser wurde um 14:10 Uhr im Bereich der Virchowstraße angehalten. Auch diesem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Dienstschichtleiter

Telefon: 05171 / 99 90

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell