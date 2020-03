Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Versuchter Raub in Solingen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (13.03.2020), kam es gegen 22:05 Uhr, in Solingen, an der Kölner Straße zu einem versuchten Raub. Ein zunächst Unbekannter griff einen 52-jährigen Mann an, der sich an einem Geldautomaten aufhielt. Der Täter trat und schlug auf sein Opfer ein und versuchte ihm Geld abzunehmen. Als die Lebensge-fährtin des Geschädigten auf die Situation aufmerksam wurde, kam sie dem Opfer zu Hilfe und sie trat auf den Räuber ein. Der entfernte sich ohne Beute. Während der Fahndung konnten Polizeibeamte einen 22-Jährigen festnehmen, der verdächtigt wird, für die Tat verantwortlich zu sein. Den zur Tatzeit alkoholisierten Mann erwarten nun eine Strafanzeige und die Befragungen der Kriminalpolizei. (sw)

