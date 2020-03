Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Frau vor der eigenen Haustür beraubt

Wuppertal (ots)

Remscheid - In der Sensburger Straße wurde am 14.03.2020, um 11:40 Uhr eine Frau beim Betreten ihres Wohnhauses beraubt. Die 66-jährige Remscheiderin kam nach dem Einkauf nachhause und war gerade im Begriff die Haustür des Mehrfamilienhauses aufzuschließen, als ihr die Handtasche von hinten entrissen wurde. In diesem Zuge stürzte die Frau und verletzte sich. Die zwei Täter liefen danach in Richtung Dresdner Straße. Das Opfer konnte die Täter als circa 12-14 Jahre alt und etwa 1.50m groß. Zur Tatzeit trug einer der beiden eine rote Jacke und einen roten Pullover. Der andere eine blaue Jacke. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0202 / 284 0 zu melden. (jb)

