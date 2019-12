Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei übergibt 15-Jährige an Jugendamt

Trier (ots)

Eine seit dem 24. Oktober 2019 vermisste 15-Jährige wurde am Freitagmorgen von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Trier in Gewahrsam genommen. Ermittlungen ergaben, dass sie wiederholt aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Trier abgängig ist. Nach telefonischer Rücksprache wurde sie dem Jugendamt Trier übergeben.

