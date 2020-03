Polizei Wuppertal

POL-W: W - Fahrzeug kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 15.03.2020, kurz nach halb acht Uhr am Morgen, kam ein Fahrzeug von der Straße ab und überschlug sich. Ein 23-jähriger Kölner fuhr die Straße Wahlert entlang in Richtung Kohlfurt, als er in einer scharfen Kurve die Kontrolle über seinen blauen VW Polo verlor. Das Auto kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte selbstständig und weitestgehend unverletzt aussteigen. Da möglicherweise ein technischer Defekt vorlag, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei circa 7.000 Euro. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell