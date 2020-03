POL-W: RS/SG - Einbruchsmeldungen

Polizei Wuppertal

Remscheid - In der Remscheider Straße wurde zwischen dem 11.03.2020 (18:15 Uhr) und dem 12.03.2020 (05:20 Uhr) in ein Firmengebäude eingebrochen. Es wurden Bargeld und Elektronikartikel gestohlen. In eine weitere Firma wurde im Amboßweg (11.03.2020 (17:00 Uhr) bis 12.03.2020 (05:45 Uhr)) eingebrochen. Es wurde ein Tresor entwendet. Solingen - Zwischen dem 09.03.2020, 19:30 Uhr, und dem 12.03.2020, 11:30 Uhr, brachen Täter in ein Vereinsheim in der Straße Weinsberg ein. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. In der Zeit vom 11.03.2020 (22:36 Uhr) und 12.03.2020 (08:05 Uhr) wurde in eine Bankfiliale in der Schloßbergstraße eingebrochen. Aus Ermittlungstaktischen Gründen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf Einzelheiten zu Ablauf und Beute Auskunft gegeben werden. (jb)

