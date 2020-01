Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Handfester Streit

Rastatt (ots)

Nach einem handfesten Streit am Mittwochabend auf einem Sportgelände in der Ludwigstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 18-Jähriger gegen 21.10 Uhr beim Fußballspielen mit zwei anderen jungen Männern in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll das Duo dem Heranwachsenden Schläge und Tritte versetzt haben. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu den beiden mutmaßlichen Angreifern geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 07222 761-0 bei den ermittelnden Beamten.

