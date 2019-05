Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zweimal Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein dunkelblauer Skoda an der Frontschürze vorne rechts beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug war am Bahnhof Neustadt geparkt. Die Höhe des Sachschadens wird mit ca. 1000 Euro angegeben.

Ebenfalls gestern Nachmittag touchierte ein roter Pkw in der Ausfahrt des Parkhauses Klemmhof den Rahmen des Rolltors, wodurch dieser verzogen wurde. Die Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird ca. 2000 Euro angegeben. Aufgrund vorhandener Videoaufzeichnungen konnte der Fahrzeughalter ermittelt werden.

