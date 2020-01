Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Brandstiftung?

Gernsbach (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Unbekannter am Mittwochmittag auf noch nicht abschließend geklärte Weise eine ausgefahrene Markise eines Mehrfamilienhauses in der Baccarat-Straße in Brand gesetzt und so einen Schaden von rund 3.000 Euro verursacht haben. Neben der Markise wurden hierdurch gegen 15.35 Uhr auch ein darüber befindlicher Balkon sowie dessen Geländer in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07225 9887-0 um Zeugenhinweise.

/ya

