Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Eingebrochen

Baden-Baden (ots)

Unbekannte sind im Verlauf des Mittwochs in ein Einfamilienhaus in der Zeppelinstraße eingebrochen. Zwischen 5.50 Uhr und 19 Uhr dürften die ungebetenen Besucher zunächst ein Fenster aufgehebelt haben und so in das Innere des Anwesens gelangt sein. Hier durchwühlten sie diverse Schränke sowie Schubladen und suchten letztlich mit erbeutetem Schmuck das Weite. Nach ersten Ermittlungen könnte der Tatzeitraum auf den Nachmittag einzugrenzen sein. Denn auch ein Nachbargebäude wurde zwischen 16 Uhr und 19 Uhr Ziel der Langfinger. Ob hier etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden.

/ya

