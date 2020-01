Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Lautenbach - Psychische Ausnahmesituation

Oberkirch, Lautenbach (ots)

Der psychische Ausnahmezustand eines 24 Jahre alten Mannes rief im Verlauf des Mittwochnachmittags gleich mehrfach die Beamten des Polizeipostens Oberkirch auf den Plan. Der verwirrte Mittzwanziger fiel zuerst auf, als er im Bereich der Bahnhofstraße grundlos herumschrie und randalierte. Wenig später geriet er in der Eisenbahnstraße mit einem Fahrzeugführer in Streit, in dessen Verlauf er diesen durch mehrere Faustschläge verletzte und dessen Wagen beschädigte. Nach weiteren unrühmlichen Aufeinandertreffen, unter anderem mit zwei Joggerinnen auf dem Renchdamm, welche er beleidigt haben soll, konnten die Beamten den außer Kontrolle geratenen 24-Jährigen an seiner Wohnanschrift stellen und vorläufig festnehmen. Aufgrund seines Zustandes musste er im weiteren Verlauf in eine Spezialklinik gebracht werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

