Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Zusammenstoß auf Parkplatz

Schwelm (ots)

Am Freitag ereignete sich um etwa 15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters an der Barmer Straße ein Verkehrsunfall mir zwei Pkw und einem Fußgänger, wobei die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein 69.Jähriger, der gerade mit seinem Audi ausparken wollte, stieß mit dem KIA eines 34-Jährigen zusammen, der hinter ihm stand. Die 33-jährige Beifahrerin wollte gerade in den KIA einsteigen, als es zu dem Zusammenstoß kam. Sie verletzte sich leicht am Arm, benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Behandlung.

