Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Defibrillator beim Amtsgericht gestohlen

Stockach (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstag im Zeitraum von 07 Uhr bis 15.30 Uhr den im Flur des Amtsgerichts Stockach an der Wand hängenden Defibrillator. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, in Verbindung zu setzen.

