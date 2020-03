Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG - Einbruchsmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - In der Kurfürstenstraße verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum vom 12.03.2020, 14:00 Uhr, bis zum 13.03.2020, 08:35 Uhr, über den im Erdgeschoss befindlichen Balkon Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses und hebelten die Balkontür auf. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten bislang nicht gemacht werden. Am 14.03.2020, zwischen 00:00 Uhr und 08:25 Uhr, schlugen unbekannte Täter in der Spitzenstraße ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Lokals ein. Ein Tresor mit Bargeld wurde entwendet. In der Hünefeldstraße wurde am 15.03.2020, gegen 02:00 Uhr, ein Loch in die Schaufensterscheibe eines Kiosks geschlagen. Die Täter entwendeten Feuerzeuge sowie E- Zigaretten aus der Auslage. Im Zeitraum vom 15.03.2020, 06:00 Uhr, bis zum 16.03.2020, 07:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Gaststätte in der Berliner Straße auf. Hier wurde ein Geldspielautomat gewaltsam geöffnet und Kleingeld entnommen. Des Weiteren wurden ein an der Wand angebrachtes Sparfach und ein Laptop entwendet. An einem Geschäftsgebäude in der Straße Kleiner Werth beschädigten unbekannte Täter in der Zeit vom 14.03.2020, 13:00 Uhr, bis zum 16.03.2020, 08:30 Uhr, ein Fenster. In die Räumlichkeiten gelangten die Täter nicht. Solingen - In der Eichenstraße wurde zwischen dem 12.03.2020, 18:00 Uhr, und dem 13.03.2020, 07:10 Uhr, die rückwärtige Terrassentür eines Gebäudes aufgehebelt. Es wurden diverse Elektronikartikel entwendet. Am 16.03.2020, um 03:15 Uhr, hebelten unbekannte Täter die verschlossene Hauseingangstür einer Gaststätte in der Scheidter Straße auf. Im Inneren wurden zwei Geldspielautomaten aufgehebelt und Bargeld entnommen. Der Täter flüchtete in Richtung Frankenstraße, Untere Dammstrasse. Der Geschädigte, welcher durch Geräusche aufgeschreckt wurde, sah zwei Männer flüchten. In der Hauptstraße schlugen unbekannte Täter am 17.03.2020, um 02:51 Uhr, mit einem Betonstein die Schaufensterscheibe eines Geschäfts ein. Durch die dadurch entstandene Öffnung stiegen sie in das Ladenlokal ein und entwendeten diverse Mobiltelefone und Smartwatches aus der Auslage. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell