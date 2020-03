Polizei Wuppertal

POL-W: W - Kioskeinbruch in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 18.03.2020, gegen 03:00 Uhr in der Nacht, brachen vier Personen in einen Kiosk in der Hochstraße ein. Vier Mädchen, von denen eine 13 und drei 16 Jahre alt sind, schlugen die Schaufensterschiebe des Kiosks ein, nachdem sie bereits zuvor auf andere Art und Weise versucht hatten, ins Innere zu gelangen. Dort stahlen sie - drei Mädchen kommen aus Sprockhövel, eines aus Wuppertal - unter anderem Tabakwaren. Zeugen informierten die Polizei, die alle vier tatortnah mit der Beute antreffen konnten. Die drei 16-Jährigen wurden vorläufig festgenommen und sie erwartet ein Strafverfahren. Im Laufe des folgenden Vormittags wurden die drei wieder aus dem Gewahrsam entlassen. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell