Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Flächenbrand

Achern (ots)

Ein Flächenbrand hat am Donnerstagmittag einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen ist gegen 12:30 Uhr ein Feld hinter einer Edelstahl-Firma in Brand geraten. Die Glutnester der zunächst betroffenen, etwa 50 Quadratmeter großen Fläche, weiteten sich aus, sodass es in kurzer Zeit zu zwei weiteren Brandstellen kam. Nach knapp zwei Stunden konnten die ausgerückten Kräfte der Feuerwehren Achern, Offenburg und Kehl, mit einer Stärke von rund 90 Wehrleuten und 22 Einsatzfahrzeugen, die Lage in den Griff bekommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise auf eine strafbare Handlung sind nach bisherigem Ermittlungsstand nicht ersichtlich.

/ms

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell