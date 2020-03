Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.03.20

Eschwege (ots)

Verkehrsunfälle

6500 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich heute Vormittag in Witzenhausen ereignet hat. Um 10:05 Uhr befuhr ein 32-Jähriger aus Witzenhausen die Straße "Am Rosenthal" in Richtung der Einmündung "Vor dem Rabensberg". In der engen Straße (nur eine Fahrspur) beabsichtigte der 32-Jährige wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs rechts in eine Parklücke zu fahren, wobei er mit seinem Pkw einen dort geparkten Pkw Daihatsu beschädigte.

Um 12:35 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagmittag ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra den Marktplatz in Sontra. Beim Zurücksetzen des Autos im Einmündungsbereich Steinweg/ Kirchgasse wurde das Fallrohr eines Anwesens beschädigt. Der Sachschaden wird mit 450 EUR angegeben.

Diebstahl eines Kennzeichens

Ein amtliches Kennzeichen (ESW-M 177) wurde zwischen dem 29.03.20, 10:00 Uhr und heute Morgen, 09:00 Uhr von einem Pkw-Anhänger samt Plastikhalterung abgerissen und gestohlen. Der Anhänger stand im Zufahrtsbereich zur Diploma-Hochschule "Am Hegeberg" in Bad Sooden-Allendorf. Schaden: 30 EUR.

Körperverletzung

Um 08:15 Uhr verließ heute Morgen, eine 53-Jährige aus Eschwege mit ihrem Hund ihre Wohnung in der Eschweger Altstadt. Zu dieser Zeit kam ein 62-Jähriger aus Eschwege mit seinem Hund dort vorbei. Beide Hunde - die angeleint waren - gingen aufeinander los. Die beide Tierhalter waren im Begriff die Hunde zu trennen, wobei es dabei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihnen kam. Die 53-Jährige gab an, mit einem Leinenbeutel geschlagen und dann zu Boden geschubst worden zu sein. Dort wäre sie noch getreten worden. Der 62-Jährige erlitt Kratzwunden an der Hand. Die 53-Jährige zog sich bei dem Sturz eine Prellung am Kopf zu und begab sich zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

