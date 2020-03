Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Einkaufsmarkt

Eschwege (ots)

Zigaretten im Wert von ca. 20.000 EUR gestohlen

In den Netto-Einkaufsmarkt in der Baumhofstraße in Großalmerode drangen in der vergangenen Nacht unbekannte Einbrecher ein, um dort Zigaretten zu entwenden. Um kurz vor 06:00 Uhr wurde heute früh der Einbruch festgestellt. Die Einbrecher hatten eine Tür zum Einkaufsmarkt aufgehebelt und waren so in den Verkaufsraum gelangt. Dort begab man sich zum Kassenbereich, wo eine Vielzahl von Zigaretten unterschiedlicher Marken gestohlen wurde. Der gesamte Schaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

Warenautomat in Eschwege aufgebrochen

Auch der Warenautomat vor dem Edeka-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege war Ziel von Dieben. Zwischen dem 29.30.20, 21:00 Uhr und dem 30.03.20, 01:18 Uhr wurde der Warenautomat mit brachialer Gewalt geöffnet. Allein dadurch wurde ein Sachschaden von ca. 2000 EUR angerichtet. Ob dann aus dem Automaten Lebensmittel oder Bargeld entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

