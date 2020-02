Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zettelschreiber gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein Audi wurde am Mittwoch, 19. Februar, zwischen 19 und 22 Uhr auf einem Parkplatz an der Jürgen-Graef-Allee beschädigt. Am Fahrzeug war ein handgeschriebener Zettel befestigt, auf dem eine unvollständige Telefonnummer vermerkt war. Der Unfallbeteiligte wird nun gebeten, sich bei der Polizei unter 02381 916-0 zu melden. Das Hinterlassen eines Zettels am Unfallort ist übrigens nicht ausreichend. Stattdessen sollten Unfallbeteiligte die Polizei informieren. (lt)

