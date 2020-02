Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch im Urlaub + Kurze Abwesenheit reicht für einen Wohnungseinbruch + Unfall unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruch im Urlaub

Oberndorf. Den Urlaub der Bewohner haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche ausgenutzt, um in ein Einfamilienhaus in Oberndorf einzubrechen. Als die Bewohner am Sonntag wieder zu Haus ankamen, haben sie die Tat bemerkt. Die Täter hatten einen Stein durch ein rückwärtiges Fenster geworfen und waren so in das Haus eingedrungen. Im Haus wurden alle Räume nach Diebesgut durchsucht. Was letztendlich entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor zu melden (Tel.: 04771-6070).

++++++

Kurze Abwesenheit reicht für einen Wohnungseinbruch

Cadenberge. Unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen (16.02.2020) zwischen 7 Uhr und 9 Uhr in ein Einfamilienhaus in Cadenberge eingebrochen. Die kurze Abwesenheit reichte aus, damit die Täter ein rückwärtiges Fenster aufhebeln und das Haus durchsuchen konnten. Entwendet wurde Bargeld. Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge in Westercadewisch aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei in Hemmoor unter Tel.: 04771-6070.

++++++

Unfall unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven. Glück hatten am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr fünf Insassen eines Ford bei einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Bremer war mit vier Bekannten in seinem Ford unterwegs von Lüdingworth in Richtung Altenbruch. Vermutlich aufgrund von Alkoholbeeinflussung übersah er die Einmündung der Kreisstraße auf die B73. Der Mann fuhr über eine Verkehrsinsel und stieß auf der anderen Straßenseite gegen ein Brückengeländer. Zum Glück war auf der B73 zu dieser Zeit wenig Verkehr. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht auf Alkoholbeeinflussung. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 9.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell