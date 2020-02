Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verletzte nach Unfall + Unfall bei Straßenglätte + 48-Jähriger nach Glätteunfall leicht verletzt

Zwei Verletzte nach Unfall

Cuxhaven. Donnerstagmittag (13.02.2020) gegen 12 Uhr bremste eine 24-jährige Opel Adam-Fahrerin in der Werner-Kammann-Straße kurz hinter der Einmündung zur Mittelstraße ab, um ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand zu parken. Eine nachfolgende Opel Combo-Fahrerin (32 J) übersah dies offenkundig und geriet bei dem Versuch, auszuweichen in den Gegenverkehr, wo sie mit einem entgegenkommenden Skoda Yeti zusammenstieß. Die Unfallverursacherin und die 62-jährige Skoda-Fahrerin aus Otterndorf wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik gefahren.

Unfall bei Straßenglätte

Cuxhaven. Donnerstagmorgen (13.02.2020) gegen 7:45 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau mit einem Pkw Hyundai Tucson die Brockeswalder Chaussee aus Richtung Sahlenburg kommend, in Richtung Stadtmitte. Ein 34-jäöhriger Caddy-Fahrer fuhr hinter dem Hyundai. Aufgrund der Straßenverhältnisse und wegen stockenden Verkehrs sind beide Fahrzeuge bereits sehr langsam gefahren. An der Kreuzung Eichholzweg wollte ein Pkw links abbiegen, so dass die dahinterfahrenden Pkw abbremsen mussten. Auch die Hyundai-Fahrerin und der Fahrer des Caddy bremsten ihre Fahrzeuge ab. Der Hyundai drehte sich etwas und kam zum Stehen. Der Caddy drehte sich um 90 Grad und rutschte mit der Beifahrerseite auf das Heck des Hyundai. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Drei Mitfahrerinnen im Hyundai wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

48-Jähriger nach Glätteunfall leicht verletzt

Wanna. Donnerstagmorgen gegen 8:40 Uhr verlor ein 48-jähriger Hyundai-Fahrer auf der winterglatten Straße "Am Hohen Kopf" die Kontrolle über seinen Pkw. Der kam nach links von der Fahrbahn ab und im Seitenraum zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Wagen entstand Totalschaden.

