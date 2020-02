Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbekannte überfallen Pizzabotin

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Dienstagabend (11.02.2020) überfielen zwei noch unbekannte Männer eine Auslieferungsfahrerin eines Pizzabringdienstes und entwendeten Bargeld aus dem Fahrzeuginneren. Die Fahrerin des silberfarbenen Fiesta hielt nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 19:30 Uhr an der Einmündung Gröpelstraße / Poststraße in Dorum, als plötzlich die Fahrertür aufgerissen wurde und sie jemand aus dem Auto gezogen hat. Ein Mittäter entwendete aus dem Fahrzeuginneren Bargeld und anschließend flüchteten die beiden Personen zu Fuß in Richtung Muslum. Die Frau blieb bei dem Überfall unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland (Tel.: 04743 - 9280) oder an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 - 5730). Die beiden männlichen Täter sollen etwa 1,80 Meter groß und von "schlaksiger" bzw. schlanker Statur sein.

Die Pizzabotin befuhr die Gröpelstraße und musste verkehrsbedingt warten, weil ein anderes Auto die Poststraße

passiert hat. In dem Moment wurde ihre Fahrertür aufgerissen und sie aus dem Fahrzeug gezerrt. Der Fahrer bzw.

die Fahrerin, der bzw. die zu dieser Zeit die Poststraße passiert hat, wird gebeten, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell