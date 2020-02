Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wem gehört dieses Fahrrad?

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am 27.01.2020 wurden bei einem 29-jährigen Cuxhavener drei Fahrräder aufgefunden. Zwei der Fahrräder konnten bereits konkreten Straftaten zugeordnet und den rechtmäßigen Besitzern ausgehändigt werden. Bei dem dritten sichergestellten Rad vermuten die Beamten, dass es ebenfalls gestohlen wurde. Der Eigentümer des schwarzen Herrenrades der Marke Conway MS 400 wird gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 - 5730).

