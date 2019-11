Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Wohnungseinbrüche in einem Zweifamilienhaus an der Heuberger Straße

Hamm - Westtünnen (ots)

Am Freitag, 29. November 2019, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 19 Uhr wurde in zwei Wohnungen in einem Zweifamilienhaus an der Heuberger Straße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten zunächst ein Fenster der Wohnung im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zugang zu der Wohnung. Hier wurden mehrere Räume und Behältnisse durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte bisher nicht ermittelt werden. Im Anschluss hebelten die Täter die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung auf, gelangten so in den Hausflur zur Wohnung im Obergeschoss. Hier wurde ebenfalls die Wohnungstür aufgehebelt und sich so Zugang zur zweiten Wohnung verschafft. Auch hier wurden sämtliche Räume durchsucht. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

