Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher setzen zur Tat an

Hamm-Rhynern (ots)

Am Donnerstagabend (28. November) setzten bisher unbekannte Täter gegen 19.30 Uhr dazu an, in ein Einfamilienhaus auf der Von-Thünen-Straße einzubrechen. Hierzu entfernten sie an der rückwärtigen Gebäudeseite sämtliche Beleuchtungseinrichtungen und fertigten eine Steighilfe, um in das Haus eindringen zu können. Vermutlich wegen eines sich anschließenden Stromausfalls in dem Gebäude verließen die Eindringlinge den Tatort, ohne in das Wohnhaus zu gelangen. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter der 02381 - 916 - 0. (es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell