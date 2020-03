Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autofahrer prallt gegen Haus und Auto

Seinen Führerschein büßte am Sonntag ein berauschter Fahrer in Ulm ein.

Ulm (ots)

Der 41-Jährige war laut Polizeiangaben gegen 11.30 Uhr in der Zinglerstraße in Richtung Erbach unterwegs. Im Bereich der Georgstraße kam er mit seinem VW nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Dachrinne eines Gebäudes. Anschließend fuhr er über einen Gehweg und gegen einen geparkten Skoda. Bei der Unfallaufnahme hatten die Polizisten den Verdacht, der mutmaßliche Verursacher stünde unter der Einwirkung von Drogen. Deswegen musste der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden am VW beträgt etwa 3.000 Euro, der am Skoda rund 5.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Noch unklar ist die Schadenshöhe am Gebäude.

Info: Mit einer Teilnahme am Straßenverkehr im berauschten Zustand gefährden sich Verkehrsteilnehmer nicht nur selbst, sondern insbesondere auch andere Verkehrsteilnehmer. Um Gefährdungen und Schädigungen zu vermeiden, sollte ein Fahrtantritt unter allen Umständen nur im "nüchternen" Zustand erfolgen.

