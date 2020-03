Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Kirche und Geschäft

Zwei Einbrecher waren am Wochenende in Heidenheim am Werk.

Ulm (ots)

Eine stinkende Säure soll ein Unbekannter in einem Geschäft in der Wilhelmstraße entleert haben. Zuvor hatte er dort eine Tür aufgebrochen und war so in das Innere gelangt. Die Feuerwehr kam mit Atemschutz und lüftete die Räumlichkeiten.

Ein 37-Jähriger soll im Verdacht stehen, in eine Kirche eingebrochen zu sein. Dort habe er laut Polizeiangaben ein Gitter aufgebogen und eine Scheibe eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen.

Die Polizei (Tel. 07321/3220) hat in beiden Fällen die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch die Schäden sind ist noch unklar.

