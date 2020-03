Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerstetten - Nicht aufgepasst

Hoher Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind das Resultat eines Unfalls am Sonntag auf der B10.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr fuhr eine 53-Jährige von Luizhausen in Richtung Ulm. Auf Höhe Abzweigung Hinterdenkental wollte die Fahrerin des Renault nach links abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste sie anhalten. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem BMW dahinter und hielt an. Ein 21-Jähriger erkannte die Situation zu spät. Er konnten seinen Fiat nicht mehr anhalten und fuhr dem BWM ins Heck. Durch den Aufprall schob es den BMW auf den wartenden Renault. Der Rettungsdienst brachte den BMW-Fahrer mit Verdacht auf leichtere Verletzungen in ein Krankenhaus. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Abstand halten! Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und ein Auffahren zu vermeiden.

