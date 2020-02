Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Kind in Neumünster vermisst

Neumünster (ots)

200220-1-pdnms Kind in Neumünster vermisst

Neumünster. Heute (20.02.20) meldete ein in Neumünster wohnender irakischer Staatsangehöriger seinen 13-jährigen Sohn als vermisst. Er wurde zuletzt am Mittwochabend gesehen. Das Kind hört auf den Vornamen Shad Shirwan. Möglicherweise befindet sich das Kind in einer psychischen Ausnahmesituation und irrt ziellos in Neumünster umher. Beschreibung: 150 bis 155 cm groß, normale Statur, dunkle Haare, dunkle Augen. Das Kind soll bekleidet sein mit einer blauen Jacke, grauen Jeans und weißen Fila-Schuhen. Das Kind spricht Arabisch, aber auch Englisch und Französisch. Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen erbittet die Polizei Neumünster unter dem Ruf 110.

