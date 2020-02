Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: BAB A7 - Bönningstedt - Kreis PI - Straßenglätte - Unfälle

BAB A7 - Unfälle (ots)

200219-1-pdnms Straßenglätte - Unfälle auf der A7

BAB A7 / Bönningstedt / Kreis PI. Eisregen in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit führte heute (19.02.20) gegen 11.30 Uhr zu zwei Unfällen zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt. Eine Sperrung der Richtungsfahrbahn Nord konnte rasch wieder aufgehoben werden. Ein angeforderter Rettungshubschrauber konnte seinen Flug fortsetzen, da Personen nicht verletzt waren. Gegen 12.10 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall in Höhe Bönningstedt (Fahrtrichtung Hamburg). Ein Pkw mit drei Insassen hatte sich überschlagen und war in den Graben geraten. Die Insassen wurd02. 10. 2020en verletzt. Der Verkehr Richtung Süden fließt wieder. Fast zeitgleich ereignete sich auf der Gegenfahrbahn (Fahrtrichtung Norden) ein Unfall drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Sprinter war gegen die Leitplanke geprallt und hatte sich nach der Kollision mit einem VW Golf und einem Sattelzug überschlagen. In dem Sprinter und in dem Golf wurden insgesamt vier Insassen schwer verletzt. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die A7 Richtung Norden ist zurzeit ab Schnelsen-Nord gesperrt.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell