Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: L 49

Bordesholm

Kreis RD-ECK - Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

L 49 / Bordesholm / Kreis RD-ECK (ots)

200218-2-pdnms Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Bordesholm / Kreis RD-ECK. Zwei Autos stießen Montagnachmittag (17.02.20, 13.55 Uhr) auf der L 49 in Höhe der Eiderstraße frontal zusammen. Dabei wurden beide Fahrer verletzt, der Unfallverursacher (22) schwer. Der 22-Jährige war nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit seinem Skoda aus Richtung Autobahn kommend auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Fiat eines 75-Jährigen zusammengestoßen. Die Unfallursache ist bislang unklar. Der 22-Jährige wurde in die Kieler Uniklinik gebracht, der 75-Jährige in das Krankenhaus nach Neumünster. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Die L 49 war bis kurz nach 15 Uhr voll gesperrt.

