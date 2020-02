Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Auf frischer Tat ertappt

Neumünster (ots)

200213-3-pdnms Auf frischer Tat ertappt

Neumünster. Ein Poltern im Wohnzimmer ließ die Bewohner eines Einfamilienhauses Mittwochabend (12.02.20, 19.45 Uhr) in der Lindenstraße aufmerksam werden. Bei der Nachschau traf der 38-Jährige auf einen Einbrecher, der sich gerade Diebesgut zurechtlegte. Ein Fluchtversuch scheiterte an der Reaktion des Bewohners, der den Einbrecher festhalten und der alarmierten Polizei übergeben konnte. Nach ersten Feststellungen hatte der 49-Jährige die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen, um so den Wohnbereich betreten zu können. Der Mann wurde in polizeiliches Gewahrsam genommen und soll heute auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt werden.

