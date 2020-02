Polizeidirektion Neumünster

Owschlag / Kreis RD-ECK. Die Ursache des Brandes einer Maschinenhalle in Owschlag (Feldstraße) ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 01.40 Uhr (13.02.20) wurde gemeldet, dass die etwa 20 x 30 m große Halle in Flammen stünde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Halle bereits in voller Ausdehnung. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden hin. Die Höhe des Sachschadens wird mit rund einer Million Euro angegeben, da sich in der Halle hochwertige landwirtschaftliche Fahrzeuge befanden.

