POL-NMS: Neumünster - Einladung - Ohne Block und Bleistift

Neumünster. Liebe Medienvertreter: Die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns, der Polizei Neumünster, hat eine langjährige Tradition. Das letzte Treffen dieser Art fand im Februar 2018 statt. Es wird also Zeit für ein neues Angebot. Wir möchten auf die bisherige Arbeit schauen, Positives beschreiben und die tägliche Kooperation optimieren, wo sie verbesserungsfähig erscheint. Aus diesem Grunde lade ich hiermit zu einem etwa einstündigen Gedankenaustausch "Ohne Block und Bleistift" ein. Das Treffen soll stattfinden am Donnerstag, den 20. Februar 2020, 11 Uhr, in den Räumen der Polizeidirektion Neumünster, Alemannenstraße 14-18, 1. Stock. Diese Einladung richtet sich an alle Medienvertreter, die sich angesprochen fühlen. Ich freue mich über Ihre Zusage (bitte unter Angabe des Senders / der Redaktion und der Teilnehmerzahl) bis zum 19.02.20.

Sönke Hinrichs

