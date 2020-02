Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Festnahme nach versuchtem Raub

Neum ünster (ots)

Neumünster. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte ein maskierter Täter Montagabend (17.02.20, 20 Uhr) von der Inhaberin eines Eiscafés in der Schulstraße Bargeld. Als diese um Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte mit einem vor der Tür wartenden Komplizen zu Fuß durch die Schulstraße in Richtung Tungendorf. Zeugen wollen das Duo aber auch im Langjähren und in der Jahnstraße gesehen haben. Die Inhaberin blieb unverletzt. Mehr als zehn Funkwagenbesatzungen und ein Hubschrauber der Bundespolizei beteiligten sich an der Fahndung. Die Fahndung führte schließlich zum Erfolg. Rund 45 Minuten nach dem versuchten Raub konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 16 Jahren im Bereich Aufeld festgenommen werden. Tatwaffe und Maskierung wurden bislang nicht aufgefunden. Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie fragt: Wer hat zur tatrelevanten Zeit im Bereich der Schulstraße verdächtige Beobachtungen gemacht und wer kann Angaben über den Verbleib der Tatwaffe und der Maskierung machen? Während der 14-Jährige noch in der Nacht den Erziehungsberechtigten übergeben wurde, blieb der 16-Jährige auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Kiel für weitere Maßnahmen in Polizeigewahrsam. Gegenwärtig wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit dem versuchten Raub auf das Schnellrestaurant in der Rendsburger Straße vom Sonntagabend und weiteren Straftaten besteht.

