Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Stehenden Transporter übersehen - Frau schwer verletzt in Klinik

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am heutigen Mittwochmorgen gegen 7 Uhr übersah ein 82-jähriger Golf-Fahrer bei starkem Niederschlag einen offenkundig unbeleuchteten Transporter, hinter dem eine Frau stand, um etwas zu entladen, und fuhr auf. Die 50-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert. Lebensgefahr ist derzeit nicht auszuschließen. Ihr Transporter stand zum Unfallzeitpunkt am Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße in Nordholz. Die Ermittlungen dauern an.

