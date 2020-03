Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Schwerer Motorradunfall

Edesheim (ots)

Heute (30.03.2020) gegen 17.30 Uhr kam ein 54-jähriger Motorradfahrer auf der L 516 am Orteingang von Edesheim (von Edenkoben kommend) in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Mit schwersten Verletzungen musste er in ein Krankenhaus transportiert werden. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Ermittlungen laufen. Die Schadenshöhe liegt bei über 10.000 Euro.

