Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Landau -Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

B10/Landau (ots)

Einen Gesamtschaden von fast 50.000 Euro, zwei leicht verletzte Fahrzeugführer und eine knapp vierstündige Vollsperrung der B10 zwischen LD-Nord und Godramstein ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Morgen (10.18 Uhr) zugetragen hat. Weil ein 29-jähriger Autofahrer bei der Einnahme seines Frühstücks während der Autofahrt abgelenkt war, kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW, der beim Ausweichversuch in einer Böschung landete. Der Fahrer des LKW erlitt hierbei leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Auch der 29-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Infolge der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die B 10 zwischen Landau-Nord und Godramstein voll gesperrt werden. Nach knapp vier Stunden war der Streckenabschnitt wieder befahrbar. Den 29-Jährigen erwartet ein Strafverfahren u.a. wegen Verkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung.

