Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Hauneck (ots)

Am Dienstag morgen (02.06.) gegen 09:50 Uhr, hatte ein 22 jähriger Postzusteller aus Bad Hersfeld sein Fahrrad am Straßenrand des Rotenseer Weges in Unterhaun abgestellt. Es war nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert, rollte rückwärts und prallte gegen eine Mauer und Zaun von zwei angrenzenden Anwesen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 9.500 Euro

