Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Gemeindehaus

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MS) - Zwischen Donnerstagnachmittag (21.05., 13.00 Uhr) und Freitagvormittag (22.05., 11.15 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Gemeindehaus in der Bolandstraße ein. Die Täter schlugen eine rückseitige Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Schränke mehrerer Räume und entwendeten Bargeld sowie zwei Funkgeräte.

Gegen 23.30 Uhr beobachtete ein Zeuge am Gemeindehauses eine männliche Person mit kurzen Haaren und einem Rucksack auf dem Rücken.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer hat im oben genannten Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zur oben beschriebenen Person machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

