Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in Wohnung

Erkelenz-Lövenich (ots)

In der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Gasberg brach am 3. Februar (Montag), gegen 6.30 Uhr, ein Feuer aus. Alle Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig das Haus verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Dieser brach nach ersten Erkenntnissen im Schlafzimmer der betroffenen Wohnung aus. Am Gebäude entstand erheblicher Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell