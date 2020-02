Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Land Rover gestohlen

Wegberg-Tüschenbroich (ots)

Ein graues Firmenfahrzeug der Marke Land Rover entwendeten unbekannte Täter am Montag, 3. Februar, zwischen 3.20 Uhr und 3.25 Uhr. Das Fahrzeug mit Viersener Kennzeichen (VIE-) hatte an der Straße In Tüschenbroich gestanden. Darin befanden sich ein Bohrhammer, eine Bohrmaschine, ein Kindersitz sowie mehrere Schlüssel und Dokumente, die samt des Fahrzeugs gestohlen wurden.

