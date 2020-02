Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Erkelenz-Gerderath (ots)

Unbekannte Täter drangen durch eine Tür in eine Erdgeschosswohnung an der Lauerstraße ein. Sie suchten in mehreren Räumen nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Münzsammlung und eine Stichsäge. Die Tat wurde zwischen dem 1. Dezember (Sonntag) und dem 2. Februar (Sonntag) begangen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell