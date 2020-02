Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeuge aufgebrochen und durchsucht

Erkelenz (ots)

Auf Erkelenzer Gebiet wurden weitere Diebstähle aus Pkw angezeigt. Die Tatzeit war in der Nacht zu Montag (3. Februar).

An der Straße St.-Rochus-Weg schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines parkenden Pkw ein und stahlen daraus einen Werkzeugkoffer.

Ebenfalls indem sie die Scheibe einschlugen, gelangten unbekannte Täter in das Innere eines Pkw, der an der Straße Kaulhausen stand. Daraus entwendeten sie eine Geldbörse. In einem weiteren Fall versuchten die Täter ein an derselben Straße parkendes Fahrzeug aufzubrechen, was jedoch nicht gelang.

In Terheeg wurden im gleichen Zeitraum drei Fahrzeuge geöffnet. An der Straße In Terheeg schlugen unbekannte Täter die Scheiben zweier Pkw ein. Während aus dem einen Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet wurde, erbeuteten die Unbekannten aus dem zweiten Fahrzeug eine Geldbörse inklusive Inhalt. Auch an der Straße Am Grubenbusch verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Pkw durch das Einschlagen zweier Scheiben. In diesem Fall wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. An der Straße Etgenbusch gelangten unbekannte Täter in eine Garage. Aus dem darin befindlichen Pkw stahlen sie eine Geldbörse inklusive Bargeld, Geldkarten und Dokumenten. In Schwanenberg, an der Straße Leyensring, stahlen Unbekannte eine Säge aus einem parkenden Fahrzeug.

Einen Pkw, der an der Straße Am Westend in Venrath parkte, durchsuchten unbekannte Täter. Ob in diesem Fall etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

In Wockerath wurde die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen, der an der Jacobastraße parkte. Aus dem Inneren stahlen die Täter eine Sporttasche mit Inhalt.

Im Zeitraum zwischen Freitag (31. Januar) und Montag (3. Februar) wurde auch an der Glück-Auf-Straße die Scheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen. Hier konnten die Täter nach ersten Erkenntnissen keine Beute machen. Aus einem weiteren parkenden Fahrzeug, dessen Scheibe ebenfalls eingeschlagen wurde, stahlen die Täter in der Nacht zu Montag (3. Februar) eine Metallbox mit Bargeld sowie ein ausgebautes Autoradio.

Aus gegebenem Anlass weist die Kreispolizei Heinsberg nochmals darauf hin, möglichst keine Gegenstände oder Wertsachen in Fahrzeugen liegen zu lassen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen, rufen Sie bitte umgehend die 110.

