Polizei Bielefeld

POL-BI: 8-Jähriger angefahren - Autofahrer fährt davon

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem beteiligten Autofahrer. Dabei ist bislang unklar ob eine Frau oder ein Mann den Jungen am Freitagnachmittag, 24.01.2020, an der Von-Möller-Straße anfuhr. Möglicherweise hat auch eine Passantin den Unfall beobachtet und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet.

Der 8-Jährige überquerte gegen 15:15 Uhr die Von-Möllert-Straße. Er kam von der Gütersloher Straße, hatte den rechten Gehweg benutzt und ging schräg über die Straße auf den Eingang der Grundschule zu.

Zeitgleich befand sich ein Autofahrer mit einem weißen VW in einer Parkbucht vor dem Gebäude. Nach Angaben des Schülers habe der Fahrer ein Handzeichen gegeben und er sei weitergegangen. In diesem Moment fuhr der Autofahrer rückwärts auf die Von-Möller-Straße und traf den Schüler am linken Bein.

Der Junge stolperte durch den Anstoß, fiel jedoch nicht hin. Als er an das Auto klopfte, habe der Fahrer kurz geschaut, fuhr dann aber ohne eine Kontaktaufnahme in Richtung der Gütersloher Straße davon. Nach dem Anstoß sah der 8-Jährige in unmittelbarer Nähe eine Fußgängerin, die den Unfall und den Fahrer gesehen haben könnte.

Die Mutter des 8-Jährigen meldete den Unfall auf der Polizeiwache Süd und wollte im Anschluss mit dem Jungen einen Arzt aufsuchen.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell